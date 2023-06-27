市川猿之助嫌犯遭到逮補＝涉嫌以安眠藥協助母親等全家自殺

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因涉嫌幫助母親（75歲）在東京都目黑區的家中自殺等，日本警視廳搜查一課在27日正式逮捕歌舞伎演員市川猿之助（47歲）。相關調查人員已對此進一步證實。

市川的父親、同為歌舞伎演員的市川段四郎（76歲）同時也被證明死亡，該部門正在調查猿之助和等三人是否涉嫌服用安眠藥並試圖與全家一起自殺。

根據調查消息稱，猿之助涉嫌於5月17日至18日左右，在目黑區的母親家中準備安眠藥，幫助母親自殺。司法解剖結果顯示，死因是精神性藥物中毒。

事件發生後，猿之助向警方解釋說，他「在討論如何死亡和重生後，一起喝了安眠藥」，並稱「用塑膠袋蒙住父母的臉」。警方並在他的家中還發現猿之助手寫的遺書及一份與繼承有關的遺囑。

房間內沒有發現安眠藥容器或塑膠袋，據了解嫌犯已將它們當作垃圾扔掉。

此事於5月18日上午10點20分左右被發現，當時來接猿之助的經紀人撥打119。父母被發現仰臥在自家二樓客廳的地板上，身上蓋著棉被，後來被確認死亡。

猿之助被發現坐在地下室的壁櫥裡。他在神智不清的情況下被送往醫院，但沒有生命危險，搜查一課隨後多次主動偵訊他。



市川猿之助嫌犯



疑似搭載嫌犯市川猿之助並進入警視聽目黒署的車輛＝27日上午、東京都目黒區

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