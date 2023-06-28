世界遺產富士山登錄滿十年＝下個月將開山當局呼籲別「單攻」

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富士山將於進入7月後開放攀登，這是自新型冠狀病毒疫情的地位根據傳染病法被移至「第5類」以來首次開山。富士山今年也迎來被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產的10週年。據稱山間小屋的住宿預訂已經比新冠疫情爆發前情況還好，當地政府和山間小屋的相關人士愈來愈擔心「彈丸登山」（單攻），意即不預約住宿單日來回夜攻登頂，看完日出後便直接下山的現象會增加。

山梨縣一側的吉田口登山道每年都有很多登山客使用。本月24日在八合目的山間小屋進行開山準備工作。過去所有房間都是共用房間，但去年為了防止新冠傳播，所有房間都變成個人房，容量從250人減半至120人。加上今年這個月的預訂幾乎全部被訂滿，比往年時程提前一個月。

根據山梨縣一側的山間小屋組成的「富士山吉田口旅館協會」稱，今年一些小屋在開始預訂後的3到4天內就被訂滿了。靜岡縣一側的富士山表富士宮口登山協會會長山口芳正表示：「與新冠疫情之前相比，預訂提前約一至兩個月就被填滿。可預見有很多登山客會在沒有預約的情況下就因爲單攻而身體現危機」表達其擔憂。

沒有過夜的單攻會增加高山症反應的風險。每年都會在八合目看診的山梨縣立中央醫院的岩瀨史明醫生表示：「高山症反應與年齡無關。不要一口氣攀登，透過在山間小屋休息等讓身體會適應低氧環境有其必要」。

為了遏制單攻狀況頻現，山梨縣決定把過去24小時開放，通往五合目的收費道路「富士斯巴魯線」縮短營業時間。另一方面，因為原則「法律上很難限制進山人數」，知事長崎幸太郎也表示：「預計週末出現登山客擁擠時，將增加巡邏指導員的人數」。

今年夏季的開放時間，山梨縣一側為7月1日起，靜岡縣一側為7月10日起，兩頭都預計均於9月10日結束。山梨縣的世界遺產富士山課相關負責人表示，「即使不在山頂也能看到日出。如果無法預訂住宿，請不要強行單攻，以不免強的自己攀登方式優先」。



即將開放的富士山。 山間小屋住宿湧進大量的訂單＝17日、山梨縣富士吉田市



吉田口登山道上的山間小屋，正為開山季節的到來做準備＝26日、山梨縣富士吉田市



吉田口登山道上的山間小屋工作人員，正在為開山做準備＝26日、山梨縣富士吉田市

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