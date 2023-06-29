台灣行政副院長鄭文燦與自民黨幹部會談＝睽違29年來日本

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正在日本訪問的台灣行政院副院長鄭文燦（副首相），28日與自民黨幹事長茂木敏充等高層人士相繼舉行會談。根據台灣媒體報導，這是約29年來首次有行政院副院長訪問日本。隨著中國加大對台灣施壓力道，日本與台灣旨在加強關係上的交流變得更加活躍。

鄭文燦訪問自民黨本部，並與茂木敏充進行約40分鐘的會面。鄭文燦首先說「台灣和日本面臨共同的地緣政治挑戰。重要的是我們有共同的願景」。茂木敏充還表示台灣是，「有著共同的基本價值觀，有著密切經濟聯繫和人員往來的重要朋友。」

鄭文燦對日本在新冠病毒疫情中向台灣提供疫苗表示感謝。談到最大代銷半導體製造商台積電在熊本縣建設工廠時，他稱：「我們可以增加夥伴關係，進一步加強開發技術。」表達了在半導體領域合作的希望。

根據台灣行政院消息，鄭文燦將於6月26日至29日訪問日本。在與茂木敏充會面之前，他會見了自民黨政調會長萩生田光一。此外還於26日會見副總裁麻生太郎，雙方同意加強日本與台灣在經濟領域上的合作。



自民黨幹事長茂木敏充（後右）與台灣行政院副院長鄭文燦（副首相，左二）握手＝28日上午、東京・永田町黨本部



自民黨幹事長茂木敏充（前右）與台灣行政院副院長鄭文燦（副首相，左同）談笑＝28日下午、東京・永田町黨本部

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