日韓睽違7年重啟貨幣互換協定＝最大上限100億美元

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日韓兩國金融當局，29日在東京霞關財務省舉行約7年來首次部長級「金融對話」。兩國同意恢復「貨幣互換協定」，該協定規定金融危機期間可相互兌換外幣，上限為100億美元。雙方並確認通過政府所屬金融機構開展第三國基礎設施投資合作。未來將以兩國關係改善為契機，持續加強經濟金融領域合作。

本次對話是自2016年8月以來的首次對話，財務大臣鈴木俊一和韓國副總理兼經濟財政部長秋慶鎬出席。在會後的記者上，鈴木表達「暫時不會」實施貨幣互換的觀點，但表示，「有必要加強雙邊努力（為危機做好準備）」。

對話後，兩國發表聯合文件。鑑於全球經濟和亞洲等區域經濟未來的不確定性日益增加，鈴木俊一和秋慶鎬同意採取靈活的政策措施，支持地區經濟增長並維護金融穩定。雙方還確認團結一致譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。

為加強區域內的金融安全網，恢復2015年到期、上限100億美元的貨幣互換後，同意繼續就加強雙邊金融合作進行討論。

貨幣互換為一種危機時期相互交換美元等外幣作為資金，以支持購買本國貨幣的機制。日本和韓國於2001年簽署該協定，但隨後由於慰安婦問題等懸而未決的問題而到期失效。雖然當下沒有迫切需要，但判斷兩國金融合作象徵的復興意義仍重大。



日本財務大臣鈴木俊一（左）在日韓財務對話中與韓國經濟副總理兼財政部長秋慶鎬握手＝29日下午、東京都千代田區財務省（該省提供）

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