日本國會議員平均所得2156萬日圓＝連續4年減少、2022年報告

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日本參眾兩院於3日發布2022年國會議員收入報告。平均金額為2156萬日圓，比前一年減少99萬日圓。連續4年下降。按照政黨劃分，自民黨平均擁有最多收入，該黨議員中有2名議員年收超過1億日圓。

平均金額下降的原因是，去年報告投資信託紅利等收入超過10億日圓的自民黨眾議院議員（當時），當年夏天沒有參加參議院選舉。加上過去新型冠狀病毒的疫情，直到2022年7月為止，國會議員的年薪被削減20%，這也產生影響。

按照政黨劃分，自民黨平均以2282萬日圓位居榜首。其次是國民民主黨（2142萬日圓）、日本維新會（2089萬日圓）和立憲民主黨（2041萬日圓）。眾議院平均為2215萬日圓，參議院為2016萬日圓。

收入最高的是自民黨眾議院議員中西健治，根據持有股票等總共為1億4730萬日圓。同黨眾議院議員伊藤忠彥以1億2003萬日圓緊隨其後，同黨眾議院議員逢澤一郎以9689萬日圓緊隨其後。

岸田內閣的大臣的平均收入為2485萬日圓，日本首相岸田文雄則以3864萬日圓位居內閣成員榜首。



國會議事堂＝東京都千代田區

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