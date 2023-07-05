IAEA判斷福島處理水合乎安全標準＝最終排放時期將由岸田首相判斷

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國際原子能機構（IAEA）於4日彙整結論，就東京電力公司福島第一核電廠內積聚的含有放射性物質「氚」的處理水排放到海洋一事，最終報告稱其「符合國際安全標準」。報告並認為，排放水的物質對人類和環境的影響可以近乎忽略不計。首相岸田文雄將最終決定何時開始排放，此前據了解時間是在「夏季左右」。

岸田首相並在同日，於首相官邸接受國際原子能機構總幹事格羅西的報告，並表示「日本願意真誠地予以回應」。政府和東京電力將開始時間定為「夏季左右」，但當地漁民和中國對此提出抗議，韓國也表達擔憂。政府打算在國內和國際上發布國際原子能機構報告的內容，希望獲取理解。

過去應日本政府要求，國際原子能機構已多次派出調查團隊。已經先後驗證排放方法的有效性，以及東京電力和原子能規制委員會回應的適切性，本次是排放前的最終報告。

在與首相會面時，格羅西表示該報告「科學且中立」，他並表示「它包含了日本進入下一階段時，做出決定所需的所有要素」。



首相岸田文雄接受國際原子能機構總幹事格羅西（左）的綜合報告＝4日下午、首相官邸

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