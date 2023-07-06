河野洋平與中國總理李強會談＝傳達日本人遭綁架之憂慮等意見

Newsfrom Japan

【北京時事】旨在促進對中國經濟交流的日本國際貿易促進協會（會長：前眾議院議長河野洋平）代表團，5日在北京與中國總理李強進行70分鐘的會面。5日在北京人民大會堂舉行。考慮到修訂後的反間諜法已於先前1日生效，河野洋平表示，「我希望那些想要從事經濟交流的人的積極性不要降低」，並對日本僑胞遭到拘留等表達其擔憂。李強僅回應稱：「我方得到了坦率、客觀的意見。」

根據知情人士透露，河野洋平4日在與商務部部長王文濤會面時表示，「派駐中國的日本僑民的擔憂主要與反間諜法有關」。河野敦促中方作出適當回應，並表示「殷切希望消除不安」。王文濤則回答說：「我希望能澄清一切誤會」，並表示會給主管部門提供解釋的機會。

另一方面，總理李強在5日的會議上提到，去年日中慶祝了邦交正常化50週年，並強調「關係必須進一步成熟」。他也批評日本的一系列反應，包括進行半導體出口管制，認為「我們不應該只關注短期問題。一部分人正在將政治帶入經濟」。在一系列會談中，沒有討論東京電力公司福島第一核電廠處理水的排放，或沖繩縣尖閣群島（釣魚台）等問題。

在5日的會議上，正在中國訪問的沖繩縣知事玉城丹尼也發言，表示「願為加強友好關係和亞洲地區的可持續和平與繁榮作出貢獻」。玉城並呼籲加快恢復直航並放寬簽證要求。李強則是回應稱：「我會請（相關主管部門）考慮並想辦法解決」。



7月5日，前眾議院議長河野洋平在北京人民大會堂會見中國國務院總理李強（右）。（官方代表攝影）



7月5日在北京人民大會堂與中國國務院總理李強會面的沖繩縣知事玉城丹尼。（代表攝影）



7月5日，前眾議院議長河野洋平（左二）、沖繩知事玉城丹尼（左端）在北京人民大會堂會見中國國務院總理李強（右二）。（代表攝影）



7月4日，沖繩縣知事玉城丹尼（右）在北京郊區向中國外交部官員講解琉球和沖繩文化。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]