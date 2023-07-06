河野洋平與中國總理李強會談＝傳達日本人遭綁架之憂慮等意見
Newsfrom Japan國際
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
【北京時事】旨在促進對中國經濟交流的日本國際貿易促進協會（會長：前眾議院議長河野洋平）代表團，5日在北京與中國總理李強進行70分鐘的會面。5日在北京人民大會堂舉行。考慮到修訂後的反間諜法已於先前1日生效，河野洋平表示，「我希望那些想要從事經濟交流的人的積極性不要降低」，並對日本僑胞遭到拘留等表達其擔憂。李強僅回應稱：「我方得到了坦率、客觀的意見。」
根據知情人士透露，河野洋平4日在與商務部部長王文濤會面時表示，「派駐中國的日本僑民的擔憂主要與反間諜法有關」。河野敦促中方作出適當回應，並表示「殷切希望消除不安」。王文濤則回答說：「我希望能澄清一切誤會」，並表示會給主管部門提供解釋的機會。
另一方面，總理李強在5日的會議上提到，去年日中慶祝了邦交正常化50週年，並強調「關係必須進一步成熟」。他也批評日本的一系列反應，包括進行半導體出口管制，認為「我們不應該只關注短期問題。一部分人正在將政治帶入經濟」。在一系列會談中，沒有討論東京電力公司福島第一核電廠處理水的排放，或沖繩縣尖閣群島（釣魚台）等問題。
在5日的會議上，正在中國訪問的沖繩縣知事玉城丹尼也發言，表示「願為加強友好關係和亞洲地區的可持續和平與繁榮作出貢獻」。玉城並呼籲加快恢復直航並放寬簽證要求。李強則是回應稱：「我會請（相關主管部門）考慮並想辦法解決」。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]