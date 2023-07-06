靜岡縣國道交流道橋樑倒塌造成2名工人死亡、6人輕重傷

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6日凌晨3點10分左右，位於靜岡市清水區尾羽國道1​​號「靜清交流道」施工現場，有用路人撥打110報警稱，「有鋼架倒下，發出可怕的聲音」。根據靜岡縣警察局表示，在施工期間發生橋樑倒塌，造成8名工人和保安人員受傷。其中，2名工人被確認死亡，4名工人骨折等重傷，但目前沒有生命危險。另外有2人受輕傷。

已確認死亡的是住在名古屋市天白區的室田久生（53歲），和住在北九州市八幡西區的前田要（51歲）等2人。縣警正在詳細調查事故原因，以涉嫌職業疏忽造成人員傷亡等進行辦理。

根據縣警察和國土交通省靜岡國道事務所表示，該橋樑長約65公尺，寬約3公尺，重約140噸。當時現場正在進行高架化道路的施工，據了解用千斤頂將橋移至一側並放置在指定位置時發生橋樑脫落。

現場約有20名工人和10名保安。事故涉及的8人為33歲至72歲之間的男性，縣警還將調查他們在事故發生時分別從事何種工作。



國道1號「靜清交流道」橋樑倒塌事故現場＝6日下午、静岡市清水區

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