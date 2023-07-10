反對「北約東京辦事處」：向北約秘書長明確表示──法國總統

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【巴黎時事】7月7日愛麗舍宮（法國總統府）消息透露：有關北大西洋公約組織（北約，NATO）商議在日本東京開設聯絡辦事處一事，法國總統馬克宏向北約秘書長史托騰柏格明確傳達反對意見。

消息稱，北約為北大西洋地區的安保軍事同盟。有關該地區外的東京開設辦事處，強調「從原理原則為理由不能贊成」。同時也認為日方沒有執著開設辦事處一事的看法。

日本在2018年開設北約日本政府代表部，並強化與北約之間的關係。本月11、12日於立陶宛首都維爾紐斯舉辦的北約首腦會議上，除了美國總統拜登、法國總統馬克宏等同盟國家首腦之外，日本首相岸田文雄也將出席。

1949年形成的北約在東西冷戰結束後，活動範圍擴張到歐洲以外地區，例如阿富汗、伊拉克、利比亞等。美國國務院在6月的時事通信的採訪中談到：「我們會支持強化同盟國且北約夥伴的日本之間的合作關係」，對東京辦事處的開設表示正面態度。



北大西洋公約組織（NATO）的秘書長史托騰柏格（左）和法國總統馬克宏，2023年6月28日，法國巴黎（EPA時事）

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