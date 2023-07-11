國際協力機構將協助烏克蘭排雷作業＝國土的三分之一成危險地帶

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【華沙時事】遭受俄羅斯入侵的烏克蘭已成為「全國三分之一以上」（烏克蘭政府數據）都埋藏著地雷和未爆彈藥的危險地帶。未來對於重建從俄羅斯軍隊手中解放的土地一事至關重要，日本政府和日本國際協力機構（JICA）所捐贈的地雷探測器未來將在排除地雷方面發揮作用。在波蘭華沙郊區所舉行的訓練情況，7日也向媒體公開展示。

「嗶嗶嗶，嗶嗶嗶」。當在地面上的藍色圓盤左右移動時，在特定位置會響起電子音。監視器螢幕上出現圓形圖像。在小心地清除土壤後，地雷暴露了出來。擔任培訓講師的，則是長年操作該探測器的柬埔寨專家。

日本所提供的探測器，因為它們可以利用雷達來檢查地下物體的形狀，據稱很容易識別地雷。開發該系統的東北大學名譽教授佐藤源之表示：「它可在大量廢鐵的城市地區也能發揮作用」。日方已經提供 4台機器，併計劃在今年底前增加數十台不等。

參加培訓的烏克蘭緊急事態局的員工布拉迪斯拉夫・費多爾佐夫表示，希望日本提供探測器能夠「加速排雷作業」。他並發誓稱「想把這項技術帶回烏克蘭並與我的同事分享」要盡快復興家鄉。

該局設有專門負責排雷問題的部門，在收到市民報告後負責清除地雷。另一位工作人員解釋稱，「居民區和有很多基礎設施，發生過戰鬥的地方仍散落著未爆炸的彈藥和砲彈碎片」。據稱，由於工作危險，不少人在工作中不幸殉職。



說明地雷探測器的東北大學名譽教授佐藤源之（左）＝7日、華沙近郊



使用地雷探測器的緊急事態局職員＝7日、華沙近郊



參加地雷探測器研修的烏克蘭緊急事態廳職員與東北大學名譽教授佐藤源之（中央）等人＝7日、華沙近郊

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