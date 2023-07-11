國際協力機構將協助烏克蘭排雷作業＝國土的三分之一成危險地帶
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【華沙時事】遭受俄羅斯入侵的烏克蘭已成為「全國三分之一以上」（烏克蘭政府數據）都埋藏著地雷和未爆彈藥的危險地帶。未來對於重建從俄羅斯軍隊手中解放的土地一事至關重要，日本政府和日本國際協力機構（JICA）所捐贈的地雷探測器未來將在排除地雷方面發揮作用。在波蘭華沙郊區所舉行的訓練情況，7日也向媒體公開展示。
「嗶嗶嗶，嗶嗶嗶」。當在地面上的藍色圓盤左右移動時，在特定位置會響起電子音。監視器螢幕上出現圓形圖像。在小心地清除土壤後，地雷暴露了出來。擔任培訓講師的，則是長年操作該探測器的柬埔寨專家。
日本所提供的探測器，因為它們可以利用雷達來檢查地下物體的形狀，據稱很容易識別地雷。開發該系統的東北大學名譽教授佐藤源之表示：「它可在大量廢鐵的城市地區也能發揮作用」。日方已經提供 4台機器，併計劃在今年底前增加數十台不等。
參加培訓的烏克蘭緊急事態局的員工布拉迪斯拉夫・費多爾佐夫表示，希望日本提供探測器能夠「加速排雷作業」。他並發誓稱「想把這項技術帶回烏克蘭並與我的同事分享」要盡快復興家鄉。
該局設有專門負責排雷問題的部門，在收到市民報告後負責清除地雷。另一位工作人員解釋稱，「居民區和有很多基礎設施，發生過戰鬥的地方仍散落著未爆炸的彈藥和砲彈碎片」。據稱，由於工作危險，不少人在工作中不幸殉職。
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