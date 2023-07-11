日本九州北部下破紀錄大雨＝5人死亡、3人失蹤―福岡・大分發布半天特別警報

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日本九州北部地區在10日，由於收到季節性鋒面活躍所影響，出現破紀錄降雨，同時引發山體滑坡（走山）、河流氾濫、不少房屋遭到淹沒。包括福岡縣、佐賀縣和大分縣從清晨到整個早上出現線性雨帶，並出現一系列相當發達的雨雲。早上6點40分後，日本氣象廳向福岡縣朝倉市、大分縣日田市等兩縣共8個市町村發布大雨特別警報。

多地發生土石崩落等災害，福岡縣、佐賀縣、大分縣等3縣共造成5人死亡、3人失踪。

根據國土交通省表示，福岡縣的小石原川、高瀨川和彥山川、佐賀縣的城原川和德須惠川，以及大分縣的花月川和山國川君發生氾濫情形。

發布特別警報的包括福岡縣的朝倉市、久留米、浮羽市、八女市、添田町、東峰村以及大分縣的日田市與中津市。這些市町村等發布五個警報級別中的「緊急安全確保」最高級別。

久留米市（耳納山）在截至上午9點15分的1小時內降雨量達91.5公釐；添田町（英彥山）則是截至上午9點50分，24小時內降雨量達423公釐。兩者都創下統計史上網站數量最多的新紀錄。從7日開始降雨到10日下午3點的總降雨量，添田町為603.5公釐，久留米市為567公釐。

梅雨前線從對馬海峽延伸到日本東北地區，溫暖潮濕的空氣從西邊流向東邊。日本氣象廳預報課課長杉本悟史在晚間的記者會上說明，因為線性雨帶在幾乎同一地點持續出現，雨量明顯高於預期。他說：「即使轉換到特別警報，也希望人們保持警惕並確保自己的安全」。

除了11日鋒面停滯外，隨著冷空氣進入北海道天空，幾乎在全國範圍內都必須要警戒局部大雨、陣風、閃電和冰雹。



遭到土石流掩埋的道路＝10日下午、福岡縣久留米市田主丸町

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