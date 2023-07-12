日本排放處理水＝香港率先禁止進口「大量水產物」打擊產地

Newsfrom Japan

【香港時事】香港行政長官李家超於11日表示，假若東京電力公司福島第一核電廠的處理水排入海洋，香港將禁止從日本進口「大量海鮮」。香港目前是日本食品的第二大出口目的地，人們擔心日本漁業受到損害。

李家超在記者會上表示，日本計劃排放處理水一事將是前所未有，風險是「未知」。他並稱：「我們將預計禁止超出目前規模的水產品從日本許多縣進口」。

李家超於週三表示「政府正考慮禁運來自高風險地區的海鮮和農產品」。他並批評日本稱，處理水排放計劃「沒有證明其可靠性和合法性」。

香港目前對福島等五個縣生產的食品實施進口限制，並要求海鮮產品皆需附有放射性物質檢驗證書。福島縣的蔬菜和水果進口已暫停。

2022年，日本對香港的農林水產品和食品出口額為2086億日圓，按國家即地區劃分僅次於中國大陸，佔總額的15.6%。日本食品在香港隨處可見，未來即使部分海鮮產品被禁，餐館和零售商勢必受到很大影響。（完）



香港政府行政長官李家超＝5月、香港（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]