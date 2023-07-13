北韓發射「洲際彈道飛彈等級」飛彈＝飛行時間過去最長達74分鐘、北海道附近落海

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【首爾時事】根據韓國軍方等相關人士透露，北韓於12日上午10點左右（日本時間），從平壤附近向日本海發射一枚彈道飛彈。飛行時間約為74分鐘，為有史以來最長時間，推測為洲際彈道飛彈（ICBM）等級。防衛大臣濱田靖一表示，該枚飛彈可能是沿大角度高拋彈道發射的。

根據日本防衛省稱，估計它已在北海道奧尻島以西約250公里處的專屬經濟區（EEZ）外落海。據了解，該飛彈的飛行距離約為1000公里，最大高度約為6000公里，飛行時間比去年3月發射持續約71分鐘的洲際彈道飛彈的飛行時間更長。

日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示，飛彈發射後，已通過北京大使館路線向北韓提出抗議。他解釋說，目前還沒有被害的報告。分析稱，該飛彈與「衛星」不同。最終未採取任何拆除措施。

日本政府召開國家安全委員會（NSC）的4部長級會議來討論應對措施。針對飛彈發射事件，目前正在國外訪問的日本首相岸田文雄指示日本全力收集和分析消息，徹底確認飛機和艦船的安全。日美韓三國政府舉行外交部長級電話磋商。

這是北韓自6月15日以來首次發射飛彈。當時2枚短程彈道飛彈射向日本海，落入專屬經濟區。本月10日以來，北韓多次聲稱美軍偵察機「入侵」北韓專屬經濟區等地區，加劇軍事緊張局勢。



北韓朝鮮勞動黨總書記金正恩（右）＝5月16日、攝影場所不明（朝鮮中央通信發布）（AFP時事）

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