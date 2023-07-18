京都祇園祭「山鉾巡行」睽違4年正式舉辦

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日本三大祭典之一的祗園祭的最大亮點「山鉾巡行」，17日在京都市中心舉辦。過去由於新型冠狀病毒感染的蔓延而取消，今年的活動是睽違4年來首次照常舉行。由23輛裝飾華麗的花車，莊嚴地行進都大路上​​，希望能夠讓疫情退散。

約在上午9點左右，「長刀鉾」陣頭出發。被認為是神的使者的孩子們，在剪斷街道上的繩子後，現場觀眾們歡呼雀躍。每當山鉾在十字路口表演出充滿活力的「辻轉」時，總是會引起路邊觀眾的陣陣掌聲。

一位來自靜岡縣、過去曾居住在京都府的60多歲女性表示：「在新冠疫情過去很長時間後，終於能夠再看到它，我感到很高興」。

祗園祭是位於京都市東山區八坂神社的一年一度的祭典。據說從平安時代即開始祈願能平息全市蔓延的流行病。過去在2020年和2021年，「山鉾巡行を」因新冠疫情而取消。去年祭典睽違3年來首次舉辦，但是設立限制禁止遊客觀看前夜祭，以及不准進入保存山鉾的地方等。根據京都府警察表示，在截至中午12點30分的現在，約有15萬人參觀該祭典，比去年增加了約1萬人。



睽違4年重新舉辦的往年例行祭典，祇園祭的「山鉾巡行」＝17日上午、京都市



祇園祭「山鉾巡行」的「辻轉」＝17日上午、京都市