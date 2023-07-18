日中兩國「防衛交流」重啟＝過去因為疫情中斷、中堅幹部階層重啟意見交換

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【北京時事】過去因新冠疫情而中斷的自衛隊與中國人民解放軍面對面交流計劃，時隔4年後再度恢復交流。日本的自衛隊中間幹部訪問團，於17日造訪北京期間會見中國軍系的智庫成員，並交換意見。訪中團並會見了中央軍委聯合參謀部副參謀長（空軍中將）景建峰。

景建峰在指出日中之間「仍然存在嚴重困難」的同時，並強調對話的重要性，其中提及防衛當局之間應該建立熱線（專線），歡迎恢復防務交流。訪中代表團團長柳田篤志（一等海佐）回應稱：「我方願以此為契機，充分了解中方的觀點」。

訪中代表團於16日抵達中國。預計停留至24日，期間還將訪問位於山東省的北海艦隊的青島基地。

該交流計劃過去於2001年時在私人組織笹川和平基金會的領導下啟動。兩國中層幹部階層每年都會互訪，但由於2012年日中關係因沖繩縣尖閣諸島問題惡化等而中止。雖然於2018年恢復，但2020年又因新冠疫情再次中斷。中方正在安排魚今年秋季左右再度訪日。



17日、在北京與訪中團團長柳田篤志（左）一同會談的中國解放軍中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰（右起第2人）等人（笹川平和財團提供・時事）

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