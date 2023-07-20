訪日旅客超過一千萬人＝回復至疫情前6成、消費額也擴大―2023年上半年

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根據日本政府觀光局於19日公佈的數據顯示，2023年上半年（1月至6月）訪日外國遊客人數（初估值）為1071萬2000人次，比去年同期增加約21倍。與新冠疫情前的2019年同期相比，已經恢復到64.4%的水準。繼去年秋天大幅放寬邊境管制措施，並於今年4月底廢止檢查以來，訪日需求已明顯復甦，主要來自東亞和美國。日圓貶值使得去日本旅遊更加便宜，這也是推動旅遊的因素。

僅在6月份，遊客人數就來207萬3300人次，約為去年同月的17倍。因疫情傳播導致赴日遊客人數大幅下降，赴日遊客人數首次突破200萬人次。回復率來到72.0%（5月份為68.5%），不包括繼續實施赴日團體旅行禁令的中國（香港和澳門除外），整體以回復超過90%。

此外，日本觀光廳於19日公佈，2023年4月至6月季度外國遊客赴日消費金額（初估值）為1兆2052億日圓，比2019年同期下降4.9%。 繼2023 年1月至3月季度之後，再度突破了1 兆日圓大關。



新型冠狀病毒邊境檢疫結束之際入境日本的人們＝2023年4月、東京・羽田機場

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