北韓深夜再發射2枚彈道飛彈＝岸田文雄譴責稱「絕不能容許」

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【首爾時事】根據韓國軍方稱，北韓於24日晚上11點55分至25日凌晨0點（日本時間）期間，從平壤周邊發射了兩枚短程彈道飛彈進入日本海。日本防衛省並宣布，兩枚彈道飛彈均落入日本專屬經濟區（EEZ）之外。

該行動被認為，是對美國核潛艇安納波利斯號24日停靠在韓國濟州島的反應。根據防衛省稱，這兩種飛彈的最大高度約為100公里，預計飛行距離分別約為350公里和400公里。

針對飛彈發射，岸田文雄首相指示政府收集和分析情報，確認飛機和船舶的安全，並為突發情況做好充分準備。25日上午，他在首相官邸對記者表示，「尚未確認造成任何損害」。他並強調，「這是絕對不可接受的。日方會通過日美、日美韓之間的合作，繼續努力保護和平、穩定和人民的生命」。

日本政府批評此次發射，稱「這威脅我國、與地區和國際社會的和平與安全，違反了聯合國安理會決議」。日方並通過駐北京大使館路線向北韓提出抗議。韓國軍方也譴責此次發射，並呼籲停止軍事挑釁。

美國和韓國目前正在加強對北韓的威懾，作為這一環的部署，美國戰略核潛艇肯塔基號於18日至21日訪問韓國港口。北韓為作回應，於19日凌晨向日本海發射兩枚短程彈道飛彈。22日也發射數枚巡航飛彈。為在27日韓戰停戰70週年之前加強內部團結，與美國和韓國的緊張關係正持續加劇。

北韓媒體自3月19日以來，尚未報導任何飛彈發射。朝鮮中央通訊社（朝中社）25日報導稱，即將在平壤舉行的「戰勝」70週年慶祝活動的參加者，很快於24日抵達平壤國際機場和平壤車站。有猜測稱，官方將舉行閱兵式。據該通訊社報導，中國共產黨代表團也將出席紀念活動。



針對記者團採訪回應的首相岸田文雄＝25日上午、首相官邸

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