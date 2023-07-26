Big Motor社長辭職負責＝公司涉及不當詐取保險金盈利

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日本大型二手車經銷商Big Motor（東京）社長兼重宏行於25日宣布，將於26日正式辭職，為該公司發生的欺詐性保險索賠承擔責任。在東京舉行的記者會上，兼重社長對一系列違規行為表示「深表歉意」。該公司表示，將與損害保險公司合作，為故意損壞汽車進行維修的客戶，提供重新維修和退款服務。

另一方面，兼重則是一再否認管理層參與這一系列欺詐行為，以及這些欺詐行為是有組織的可能性。Big Motor公司目前正考慮在新系統下使用第三方機構，併計劃繼續調查包括過去的案件在內，重點在於是否能夠澄清整個來龍去脈。

這是自問題遭到揭露以來，該公司首次召開記者會。兼重社長表示：「我深刻認識到自己作為最高管理層的責任，並正在深刻反省」。除社長兼重外，其長子也是副社長宏一也將於26日辭職，承擔不當行為的責任。專務（總經理）和泉伸二將被任命為新社長，取締役（高級董事）石橋光國將被任命為副社長。

先前在該公司，故意損壞已修理車輛、進行不必要的修理等惡意行為等十分猖獗。在記者會上，社長兼重宏行解釋說，對公司向損害保險公司誇大索賠的欺詐性索賠一事「管理團隊一無所知」。

在記者會上，他最初表示要「嚴厲處理」參與欺詐的員工，並表示將考慮刑事指控，但後來撤回，並解釋說「主要責任在我」。原本該公司計劃開設20至30家新店的計劃，除部分仍執行外，其餘將被凍結。

根據內部調查，目前已發生至少1275起欺詐保險理賠案件，總損失達4995萬日圓。由外部律師所主導的特別調查委員會的調查顯示，包括北海道、東京都、京都府、福岡縣等全國約30個地點皆發生欺詐行為。大約60%的涉案員工都以「上級指示」為理由來辦事。



因為涉及保險金詐取問題、在記者會上謝罪的中古車販賣大廠Big Motor下任社長的現任專務和泉伸二＝25日上午、東京都港區



因為涉及保險金詐取問題、在記者會上謝罪的中古車販賣大廠Big Motor辭職社長兼重宏行＝25日上午、東京都港區



記者會結束後、低頭致意的中古車販賣大廠Big Motor社長兼重宏行（前方）等人＝25日下午、東京都港區

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