日本總人口持續下降＝全都道府縣較前一年相比減少80萬人―總務省

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根據日本總務省於7月26日公佈的居民基本台帳顯示，截至2023年1月1日前，日本總人口為1億2242萬3038人，比上年減少80萬0523人（0.65%）。這是連續第14年呈現下降趨勢，也是有史以來最大的降幅。自沖繩縣回歸日本並加入調查對象以來，本次是首次所有都道府縣的數量均出現下降。

首都圈（東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等4都縣）的日本人數量也連續第二年減少。另一方面，外國人居民人數則是三年來首次增加，增加28萬9498人（10.70%）來到299萬3839人。這是自2013年政府開始統計外國人數量以來的最高數字，所有都道府縣的人數都有所增加。其主因主要認為是由於先前新型冠狀病毒疫情的擴大下而導致的出入境限制大幅放寬、讓海外人士大量湧入等因素所造成的。

日本人和外國居民的合計總人口為1億2541萬6877人，較前一年減少0.41%。

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