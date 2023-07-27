日本維新會黨代表馬場伸幸＝期許政黨成長到日本能「二大政黨制」

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日本維新會的黨代表馬場伸幸，在26日於東京舉行的內外情勢調查會會議上發表講話。他稱再次將贏得「第一在野黨」議席，將其作為下次眾議院選舉的目標。除此之外，他還宣布「想建立與自民黨和維新會競爭的兩大黨體制並爭奪政權」。

馬場指出，「在自民黨最強、其他多數反對黨較弱的情況下，出現了政治難以前進的局面」。對於與自民黨的分歧，他強調，「出發點和保守黨是一樣的，但問題是要不要進行重大改革」。他將自民黨比作「維持現狀的保守黨」，將維新會比作「改革的保守黨」。

目前，維新會在眾議院有41名議員，主要反對黨立憲民主黨則有95名議員。

對於岸田政府的立場，馬場批評稱，「如果是增加國防開支，就會提高稅收，如果是對兒童的投資，就會提高社會保險費」。他說：「我們現在要做的不是『異次元的少子化對策』，而是『異次元的削減支出』」。他強調「徹底改革」的重要性。



在内外情勢調查會上演講的日本維新會黨代表馬場伸幸＝26日下午、東京都港區

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