日本女子足球連續4屆賽事晉級決賽圈＝擊敗哥斯大黎加隊2連勝―女足世界杯

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【但尼丁（紐西蘭）時事】在澳大利亞（澳洲）和紐西蘭共同主辦的女足世界杯（世界杯）於26日，在各地舉辦小組賽事第二輪的三場比賽，C組的日本女子隊以2比0擊敗哥斯大黎加隊，連續第四屆晉級決賽。2連勝下積分6，已確定是小組前2名。31日的同小組賽事最後一場比賽，他們將對陣西班牙爭奪小組第一。

日本隊相較首場對陣尚比亞的比賽，這次更換四名首發球員，上半場就踢進兩球。首次先發的猶本（三菱重工浦和）率先進球，19歲的藤野（日本電視台東京V）緊隨其後踢入第二球。這是日本女子隊首次出現有10多歲球員在世界杯上進球。在FIFA排名中，日本排名第11位，哥斯大黎加排名第36位。

西班牙隊則以5比0戰勝尚比亞隊，已得失分差超越同為積分6分的日本隊，獲得C組第一名。B組中，加拿大隊以2比1戰勝愛爾蘭隊，取得1勝1和的戰績。



對戰哥斯大黎加上半場、踢進進球後接受祝賀的藤野（中央）＝26日、紐西蘭・但尼丁（AFP時事）



對戰哥斯大黎加上半場、踢進先制進球的猶本（上）＝26日、紐西蘭・但尼丁

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