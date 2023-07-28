大雨損害被定為嚴重＝岸田首相「將給足夠財政支持」

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首相岸田文雄於27日宣布，針對上個月上中旬襲擊九州北部和秋田縣的暴雨一事，將「迅速推進認定為特大災害的程序，以便能夠供充足的財政支援」。具體來說，為了能在全國範圍內對農田恢復和公共土木工程設施的國家補貼採取特別措施，已宣布將其指定為不受地區限定「本激」地區。岸田在福岡市內回答上述記者的提問。

首相指出，近年來的暴雨造成災害不斷發生，「採取一切可能的防災、減災措施也很重要」。岸田表示，將於28日決定新的國家強韌基本計劃，並強調將「持續努力推動」。

內閣官房長官松野博一在記者會上解釋說：「我們正在繼續調查受災情況。一旦確定了將採取的措施的內容，將盡快啟動內閣決定程序。」。他並稱「我們將與受災地方政府密切合作，與政府共同努力，盡快恢復重建災情，盡最大努力重建災民的過去生活」。

先前破紀錄的降雨導致多處走山、道路被淹、塌方。福岡、佐賀、大分和秋田都有人罹難。政府的應對措施是派遣自衛隊進行救災，並推進普通稅收撥款的分配。

岸田首相27日訪問了因土石流而受災的福岡縣久留米市，並與知事服部誠太郎等一同確認現場情況。他對受災戶表示：「表達我的慰問。從現在開始將會很困難，讓我們一起努力吧」。這也是首相在這次豪雨災害中首次視察受影響的地區。



福岡縣久留米市田主丸町的土石流現場視察的首相岸田文雄（手前）＝27日（代表攝影）



在福岡縣久留米市枝光排水機場視察視的首相岸田文雄（右前方）＝27日（代表攝影）

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