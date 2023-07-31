「果然還是要吃鰻魚」＝猛暑下盛況空前―東京土用丑日

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「果然還是要吃鰻魚！」在土用丑日的30日，東京的鰻魚店紛紛迎來鰻魚香。今年熱浪持續，不等丑日前，早已天天都是盛況。許多觀光客排隊吃鰻魚來渡過暑假，據稱鰻魚可以渡過並緩解夏季疲勞。

在老字號餐廳「鰻家」（東京都豐島區）自1960年代起就開始營業。為了鰻魚外賣，這一天所有的員工都聚集在一起。在燒烤店裡，擁有70多年經歷的遠藤勳先生正在烤著一條條鰻魚。近來由於採購價格和水電費高漲，廚房成本節約困難，但最實惠的「蒲燒（梅）」仍維持在3000日圓左右。

一名60多歲的該團體工作人員，在商店開業後不久就到訪，買了一份鰻魚盒飯。他並稱「每年都會來這裡買鰻魚」。

「八目屋西村目黑店」（東京都目黑區）將大號蒲燒的價格從2700日圓提高到3000日圓，自上週以來仍持續吸引顧客前來。丑日當天，餐廳經理松本清稱，「很擔心在酷暑中排隊的顧客的身體狀況」，所以店家提前開始準備工作，以便蒲燒可以早點吃到，提供服務也很迅速。



迎接土用丑日、準備烤好的鰻魚＝30日上午、東京都豐島區「鰻家」

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