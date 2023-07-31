悠仁親王與高中生交流＝父親秋篠宮親王同行、參觀養牛教學
Newsfrom Japan社會
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正在訪問鹿兒島縣的秋篠宮親王和其兒子悠仁親王，於30日訪問鹿兒島大學（鹿兒島市）。在觀察了高中生在生物學領域的研究成果後，兩人與縣立秀曾於高校（曾於市）的學生們進行互動。
上午時，兩人在大學觀看三所學校舉辦的全國高中文化節的五場發表會。 錦江灣高校的一名二年級男學生，在講解犀牛甲蟲的種類時表示，悠仁親王則說：「我喜歡蜻蜓」，並稱「這很有親近感」。據稱說悠仁親王對他們五人表示：「很有趣」。
下午，在欣賞了鹿兒島市總文祭工藝美術部門精選的畫作後，兩人參觀飼養和牛的曾於高校。 他們餵了乳牛，並觀看學生們訓練將要參加評鑑會的乳牛。
根據擔任說明的該校二年級女學生稱，久仁親王熱情地提出了「學校裡有多少頭牛？」「訓練牛隻時的拍子是用來做什麼的？」等問題。
秋篠宮親王和悠仁親王，將於29日起訪問縣內兩天一夜，出席總文祭總開幕式。 這是悠仁親王首次的皇室公開行程。
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