悠仁親王與高中生交流＝父親秋篠宮親王同行、參觀養牛教學

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正在訪問鹿兒島縣的秋篠宮親王和其兒子悠仁親王，於30日訪問鹿兒島大學（鹿兒島市）。在觀察了高中生在生物學領域的研究成果後，兩人與縣立秀曾於高校（曾於市）的學生們進行互動。

上午時，兩人在大學觀看三所學校舉辦的全國高中文化節的五場發表會。 錦江灣高校的一名二年級男學生，在講解犀牛甲蟲的種類時表示，悠仁親王則說：「我喜歡蜻蜓」，並稱「這很有親近感」。據稱說悠仁親王對他們五人表示：「很有趣」。

下午，在欣賞了鹿兒島市總文祭工藝美術部門精選的畫作後，兩人參觀飼養和牛的曾於高校。 他們餵了乳牛，並觀看學生們訓練將要參加評鑑會的乳牛。

根據擔任說明的該校二年級女學生稱，久仁親王熱情地提出了「學校裡有多少頭牛？」「訓練牛隻時的拍子是用來做什麼的？」等問題。

秋篠宮親王和悠仁親王，將於29日起訪問縣內兩天一夜，出席總文祭總開幕式。 這是悠仁親王首次的皇室公開行程。



工藝美術部門展示會場內聽著高中生說明並欣賞作品的秋篠宮親王與長男悠仁親王＝30日下午、鹿兒島市（代表攝影）



結束縣立曾於高校實習農場參觀後、接受學生致意的秋篠宮親王與長男悠仁親王＝30日下午、同縣曽於市

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