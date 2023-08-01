被告市川猿之助獲得保釋＝身穿黒西裝、深深鞠躬致意

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因協助父母在東京目黑區家中自殺而被起訴的歌舞伎演員市川猿之助（真名：喜熨斗孝彦，47歲），於31日被東京地檢署認定保釋。檢方對該決定提出準抗告，但遭到駁回。同日繳納了500萬日圓的保釋金後，被告猿之助被保釋。

當日晚上8時30分左右，被告猿之助出現在他被拘留的東京警視廳原宿警察署停車場。他穿著黑色西裝、白色襯衫和領帶。他向媒體深深地低下頭大約六秒鐘，然後乘坐迎接車輛。車上他表情僵硬，目光直視前方，自始至終沒有說一句話後，出了警署。

被告猿之助的經紀公司當天發表聲明稱：「對於給大家帶來的極大不便和擔憂，我們再次深表歉意。」

起訴當天的7月28日，該被告的辯護律師請求保釋。

起訴書中稱，被告猿之助於5月17日在家中搗碎大量精神藥物藥片，將其溶解在一杯水中，讓父母服用，次日的18日父母兩人即死於精神藥物中毒，據了解協助其自殺。

根據調查相關人士透露，被告猿之助告訴警視廳人員稱，他獲悉將於5月17日刊登一份關於他的騷擾指控的周刊雜誌報導。他供稱「當我告訴父母有這篇報導後，對話演變成『那我們去下一個世界吧』。這個報導成為（對家人來說輕生）的一個觸發重大因素」。



遭到保釋後面對記者低頭致意的被告市川猿之助＝31日下午8時28分、東京都澀谷區



保釋後從原宿警署出發的被告市川猿之助＝31日下午、東京都澀谷區



遭到保釋後乘載被告市川猿之助的車輛從原宿警署出發＝31日下午、東京都澀谷區

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