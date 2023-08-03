颱風卡努往先島群島北方移動＝已致一人死亡

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超強6號颱風卡努，2日晚間在沖繩本島和先島群島之間向西移動。預計將在先島群島以北海域停留至4日為止。沖繩長時間以來一直處於風暴區，持續狂風和暴風雨，包括那霸在內的許多城市仍在繼續下達避難指示。日本氣象廳呼籲嚴防強風、巨浪、風暴潮和暴雨。

根據沖繩縣警方稱，當天晚上10點15分左右，大宜味村一處民宅車庫倒塌，90歲居民崎山喜弘身亡。縣警察懷疑車庫可能因強風而倒塌，正在調查原因。據縣政府通報，2日晚上11點後，縣內有36人重傷。

根據沖繩電力公司稱，約21萬戶家庭暫時停電，佔沖繩縣家庭總數的三分之一。所有出發和抵達那霸機場的國內和國際航班均已取消。沖繩市單軌電車和固定路線的巴士皆停運，沖繩高速公路封閉。

那霸市沖繩氣象台2日凌晨4時15分左右觀測到最大瞬時風速為52.5公尺。國頭村截至上午7點55分左右，一小時內降雨量達49公釐；市內那霸航空氣象站，截至晚上8點30分，24小時內降雨量達302公釐。由於太平洋高壓消退，預計卡努將從4日開始轉向東北偏東方向，7日向九州以南海域推進。沖繩和奄美可能會受到長期影響。

2日晚上11點00分，卡努在位於沖繩本島以西的久公尺島以西150公里處的海上緩緩向西移動。中心氣壓935百帕，最大風速45公尺，最大瞬時風速65公尺。半徑220公里以內為風速25m以上的暴風區，東北600公里、西南500公里以內為風速15m以上的強風區。

預計3日最大瞬時風速沖繩為45公尺，奄美為30公尺。沖繩的浪高為11m，奄美的浪高為6m。到4日午夜為止的24小時內，沖繩為200公釐，奄美為100公釐。此後，到5日午夜為止，沖繩的降雨量為100～150公釐，奄美的降雨量為50～100公釐。截至6日午夜，沖繩和奄美的降雨量相同，為100至150公釐。



遭到連根拔起的公園樹木＝2日上午、那霸市



颱風卡努的強風下、摘牌等東倒西歪的國際通＝2日上午、那霸市



颱風卡努的接近下風雨增強、人煙稀少的國際通＝2日下午、那霸市

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