任天堂創下單季過去最高收益＝「薩爾達」「瑪莉歐」熱賣―23年4～6月期

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日本任天堂公司於3日公佈的2023年4-6月季度綜合財務業績顯示，淨利潤達到1810億日圓，創歷史新高，較前一年增長52.1%。除家用遊戲機「Nintendo Switch」的最新遊戲「薩爾達傳說」之外，超級瑪莉歐相關遊戲也表現出色。日圓貶值也成為銷售有利因素，銷售額創下同期歷史新高。

Switch銷量增長13.9%，達到391萬台。5月份發布的《塞爾達傳說：王國之淚》大受歡迎，帶動了Switch本身的銷量。去年同時期受到較大影響的半導體短缺問題已得到解決，公司正在擴大生產主機，為年終的銷售商戰做好準備。

此外，由於與4月份上映的電影《超級瑪莉歐兄弟電影》的相互帶動效應，《瑪莉歐賽車8豪華版》及相關商品的銷量也持續擴大。銷售額增長50.0%至4613億日圓，營業利潤增長82.4%至1854億日圓。



任天堂的官方商品店＝東京都澀谷區（AFP時事）

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