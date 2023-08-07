日本猛爆高溫慎防中暑＝福島縣伊達飆至40度

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日本列島在5日，從東北到九州持續被高壓所籠罩，多地氣溫急劇上升。根據日本氣象廳表示，福島縣伊達市（梁川觀測站）於下午2點紀錄到40.0度氣溫，這是日本今年首次突破40度。福井縣坂井市氣溫為39.5度，兵庫縣豐岡市氣溫為39.4度，京都府舞鶴市氣溫為39.0度，各地均創下新高溫紀錄。

福島市福島地方氣象台的氣溫為39.1度，追平1942年創下的紀錄。截至晚上9點為止，全國有695個觀測點氣溫來到30度以上，約佔全國觀測點的75%。其中，有274個點是氣溫在35度以上的炎熱天氣。梁川觀測站連續4天出現酷暑天氣，前一天的高溫來到38.1攝氏度。

日本統計史上最高氣溫，分別是2018年埼玉縣熊谷市，和2020年濱松市所觀測到的41.1攝氏度。自2018年以來，全國氣溫連續第6年觀測到超過40度溫度。

日本氣象廳預料高溫將持續，建議人們避免外出，並適度使用空調，以防止中暑。



稱起陽傘漫步的人群＝5日下午、東京都中央區

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