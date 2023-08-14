颱風7號蘭恩將於紀伊半島附近登陸＝15日縱斷全島、日本發布嚴重暴風雨警戒

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13日下午，7號強颱風蘭恩從八丈島南側海上向西北移動。預計15日在紀伊半島附近登陸，縱斷日本海一側。東海和近畿地區預計將出現強風，關東甲信和四國地區預計將出現大雨。除暴風雨外，日本氣象廳還呼籲嚴防暴雨引發的山體滑坡、低窪地區洪水、河流氾濫等。

關東地區、伊豆群島和四國海岸將遭遇嚴重風暴，並可能出現大潮。

日本氣象廳主任預報官立原秀一向記者表示：「颱風移動緩慢，影響時間較長，因此降雨總量有超過8月總平均降雨量的風險」。日本國土交通省河流保護規劃室長尾松智則表示：「希望人們遠離海洋和河流。希望他們重新調整計劃中的鐵路停駛和公路停駛的時間表。牢記交通限制，並為停電和停水做好準備」。他說。

預計15日下午6點前24小時降雨量較大：東海地區400-600公釐，近畿地區300-400公釐，關東甲信和四國地區200-300公釐，東海地區100-200公釐北陸地區和中國地區。此後，到16日下午6時為止，東海地區降雨量為300～400公釐，關東甲信、北陸地區降雨量為100～200公釐，近畿地區降雨量為100～150公釐。

預計14日的最大瞬時風速為東海40公尺、近畿、四國35公尺、伊豆諸島30公尺。伊豆群島、東海、近畿的浪高為8公尺，四國為7公尺，關東地區為6公尺。

13日下午6點，7號颱風蘭恩在八丈島西南偏南約320公里處的海域以每小時15公里的速度向西北推進。中心氣壓965百帕，最大風速40公尺，最大瞬時風速55公尺。半徑110公里以內為每秒風速25公尺以上的暴風區，以東330公里以內、以西220公里以內為每秒風速15公尺以上的強風區。



說明7號颱風蘭恩的氣象廳主任預報官立原秀一（左）與國土交通省河川保全規劃室長尾松智＝13日下午、東京都港區的氣象廳

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