7號颱風蘭恩發布豪大雨警戒＝於紀伊半島附近登陸、縱斷本州

Newsfrom Japan

7號強烈颱風蘭恩，14日晚間逼近紀伊半島。15日上午在該半島附近登陸，穿越日本海一側。預計東海和近畿地區將出現強風、暴雨和炫風，日本氣象廳呼籲嚴防暴風雨、巨浪和大潮，以及因為大雨伴隨的山體滑坡、低地滲水和河流氾濫。

一系列發育良好雨雲所組成的線性雨帶可能侵襲全日本。15日上午前的關東、甲信地區、15日下午近畿、四國地區、15日夜間東海地區、15日上午至下午中國地區上午起皆可能出現大雨。

和歌山縣新宮市及串本町，以及奈良縣櫻井市等皆發布避難指示。晚上10點35分左右，瞬時最大風速達到31.4公尺。和歌山縣那智勝浦町，截至晚上9點55分的一小時內下了46.5公釐大雨。京都府於當天夜間，舞鶴市及綾部市陸續發布破紀錄的短時間暴雨情報，每小時降雨量來到約90公釐。

14日晚上11點過後，蘭恩颱風在潮岬東南方約90公里處的海域上，以每小時10公里的速度向西北方向進行。中心氣壓975百帕，每秒最大風速35公尺，最大瞬時風速50公尺。半徑130公里以內為風速25公尺以上的暴風區，以東330公里以內、以西280公里以內為風速15公尺以上的強風區。

預計16日午夜之前24小時降雨量較大地區為，東海地區450公釐，近畿地區400公釐，四國300公釐，關東甲信和中國地區250公釐，北陸地區200公釐。此後至截至17日午夜，預計降雨量為：東海地區為100～200公釐，關東、甲信地區為100～150公釐，近畿、北陸地區和中國為50～100公釐。

預計15日東海、近畿地區最大每秒瞬時風速為50公尺，四國、中國、北陸地區為35公尺。近畿地區的波浪高度為8公尺，東海地區的波浪高度為7公尺，四國和伊豆群島的波浪高度為6公尺。



受到颱風蘭恩的影響下逐漸打上堤防的波浪＝14日下午、三重縣紀寶町



從氣象衛星雲圖觀測到的14日下午5點的颱風蘭恩畫像（氣象廳提供）



受到颱風蘭恩的影響下逐漸打上堤防的波浪＝14日下午、三重縣紀寶町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]