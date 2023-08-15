終戰78年戰歿者追悼式的新誓言＝天皇陛下稱「深刻反省」

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二戰結束78週年的15日，日本政府主辦的全國戰歿者追悼儀式在日本武道館（東京都千代田區）舉行。包括天皇、皇后兩陛下、首相岸田文雄以及戰歿者家屬等約2100人出席。大家一同為大約310萬受害者的靈魂祈禱，並重申不再戰鬥的承諾。天皇陛下今年在致詞中，再次使用「深刻反省」這個詞來表達對和平的期許。

為了防止新型冠狀疫情的擴大，活動規模連續四年縮小，包括將每個都道府縣的死者家屬人數限制在最多60人以內。由於第7號颱風蘭恩的逼近，來自愛知縣、兵庫縣等10個縣的戰歿者家屬決定缺席儀式。

儀式於上午11點50分左右開始，岸田首相在致辭後，所有與會者將在中午默哀一分鐘。隨後，天皇陛下並朗讀道：「我懷著深刻反省，懇切希望戰爭的禍害不再重演」。致詞中沒有提及自2020年以來一直持續至今新型冠狀病毒疫情，他說：「真誠地希望我們大家繼續團結心，繼續為人民謀求未來的和平與幸福」。

岸田首相在致辭中強調，「我們絕不會重蹈戰爭的覆轍。將繼續恪守這一堅定的誓言」。雖然他表示將「集中實施」收集戰歿遺骸，但他並未提及近年來歷任總理所表達的對亞洲各國家的責任。

來自熊本縣菊池市的橫田輝雄（83歲），其父親在中國的戰鬥中死亡，他作為死者家屬的代表宣讀悼詞，並談到俄羅斯入侵烏克蘭，稱「當我看到那裡的破壞時，我無法忍受不想起戰爭的過往」。

為防止疫情感染擴大，儀式的國歌齊唱被取消，僅奏樂。儀式並在YouTube上進行現場直播。

根據厚生勞動省稱，截至8月13日，預計有1501名死者家屬計劃參加葬禮。戰後出生的為648人，佔總數的43.2%。年齡最大為104歲，最小為7歲。戰歿者的父母皆無一人參加，只有2位戰歿者的妻子參加。



全國戰歿者追悼儀式上朗讀追悼詞的天皇與皇后兩陛下＝15日下午、東京都千代田區



全國戰歿者追悼儀式上致詞的首相岸田文雄＝15日上午、東京都千代田區



全國戰歿者追悼儀式上進入會場的家屬代表横田輝雄先生（前方）＝15日上午、東京都千代田區



全國戰歿者追悼儀式上默禱的列席人士＝15日正午、東京都千代田區

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