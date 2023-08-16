7號颱風蘭恩縱斷近畿地區＝鳥取、岡山皆出現豪大雨

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第7號颱風蘭恩於15日凌晨5點左右，在紀伊半島南端的和歌山縣串本町潮岬附近登陸。包括近畿、東海、中國、四國等地區皆遭受狂風暴雨襲擊。日本氣象廳於下午4點40分向鳥取市發布大雨緊急警報後，隨著颱風逐漸遠離，雨勢減弱，晚上11點10分轉為大雨預警。

日本氣象廳預報課長杉本悟，在宣布特別警告的記者會上表示，「災難很可能已經在某處發生」。呼籲高度警惕山體滑坡（走山）災害、低窪淹水和河流氾濫。 鳥取市已發布緊急安全確保令，這是五個警報級別中的最高級別。

鳥取縣到岡山縣，因為出現一系列發育良好的雨雲所組成的線性雨帶，於上午7點50分發布預警訊息。當天上午從鳥取市、鳥取縣八頭町、三朝町等地，陸續發布每小時90～100公釐的破紀錄短時暴雨訊息。傍晚，國土交通省臨時發布鳥取市千代川的氾濫警報。

在和歌山，一名60歲的男子被困在建築物外牆下，因蛛網膜下腔出血昏迷不醒。根據總務省消防廳晚上8點通報，和歌山縣和香川縣共造成包括這名男子在內的6人重傷。靜岡縣、愛知縣、三重縣、京都縣、大阪縣和香川縣等共有22人受輕傷。

三重縣大台町截至下午2:00，24小時內降雨量達605公釐。凌晨2點15分後，同一縣尾鷲市的瞬時最大風速為37.9公尺，上午7點左右，神戶市中央區的瞬時最大風速為35.7公尺。

到16日上午，東海地區有可能出現線狀雨帶。預計16日下午6點前的24小時降雨量較大地區：東海地區200公釐，北陸地區和中國地區150公釐，關東地區和甲信地區120公釐，近畿地區100公釐。

15日晚上9點，蘭恩颱風在兵庫縣豐岡市西北偏北約60公里處的海上，以每小時15公里的速度向北行駛。中心氣壓990百帕，每秒最大風速23公尺，最大瞬時風速35公尺。方圓280公里內風速15公尺以上的大風區。



7號颱風蘭恩影響下持續溪水暴漲的千代川＝15日下午、鳥取市



7號颱風蘭恩影響下暫時拉下鐵門的JR京都車站＝15日上午、京都市下京區

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