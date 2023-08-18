自民黨安倍派將採取集團指導體制＝鹽谷立擔任統籌、也有不滿聲浪

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自民黨第一大派系安倍派（清和政策研究會），17日在黨本部召開全體會議，決定設立「常任幹事會」作為新的決策機構，轉變成集體領導體制。前總務會長鹽谷立將擔任統籌協調，但會長一職仍將繼續空缺。

前會長的前首相安倍晉三在去世後，持續一年多的繼任者制度混亂局面暫時得到了解決。然而，派系內部對集體領導仍存在根深蒂固的反對意見，可能會影響未來的行動。

在派系總會上，鹽谷提出了以自己為「座長」的新制度。對此，一些與會者表示，「座長」一詞感覺與外界溝通的能力較弱。應該稱「代表」較好。最終，鹽谷被委託選擇常務幹事會成員和協調人的正式名稱。

總會後，鹽谷對記者表示，「希望任命有擔任內閣大臣經驗的人擔任（常任董事會）成員」。他並考慮任命力主集體領導的「五人眾」，包含國會對策委員會委員長高木毅、內閣官房長官松野博一、經濟產業相西村康稔、政策調查會長萩生田光一、參議院秘書長世耕弘成等。對於新體制上路的時間，他表示，「還需要相當一段時間」。

鹽谷還宣布暫時保留「安倍派」的名稱。對於新會長的選舉，他表示承認目前沒有合適的人選，但他說：「我認為各種動向將會在下屆（全國）選舉和黨總裁選舉等轉折點出現」。

該集團代理會長鹽谷立，與政策調查會前會長下村博文為在選舉新會長意見不同，下村希望新會長取代過去集團體制的「五人眾」因而發生衝突。此後，將由鹽谷與「五人眾」齊心協力，先穩固集團領導體制，硬是壓下主張選新會長下村博文。

下村博文在會後拒絕接受記者採訪。



自民黨安倍派總會上致詞的代理會長鹽谷立（中央）＝17日下午、東京・永田町黨本部



自民黨安倍派總會後、接受採訪的代理會長鹽谷立＝17日下午、東京・永田町黨本部



前往自民黨安倍派總會的代理會長下村博文＝17日下午、東京・永田町黨本部

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