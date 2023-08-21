地震照片彩色及3D化＝將於科博館展示・悼念關東大地震100年

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為了讓人們更加熟悉100年前的關東大地震，提高防災意識。東京大學大學院（研究院）教授渡邊英德（情報設計系），正研究將災難照片著色並在3D地圖上再現之技術。預計將於9月1日起在國立科學博物館（東京都台東區）舉辦的「走過地震的歷史：通往未來的科學技術」特別展中展出。他並稱「希望以此為契機，為下一次地震做好準備」。

渡邊教授從2016年起，開始對與戰爭和災難相關的照片進行著色，每天他都會將黑白前和上色照片發佈到X（前Twitter）上。在特別展覽中，科學博物館將展出擁有的10張，有關仍在重建過程中的東京淺草仲見世和靜岡縣伊東市海嘯受損的彩色化照片。

在著色方面，首先，使用人工智慧（AI）軟體對整體進行著色。然而，照片細節往往會變得不自然，所以再由手動校正。渡邊參考當時的明信片和文獻，推測人們的衣服、隨身物品、屋頂、碎片等的顏色，並反復修正。校正一張照片最多可能需要2個月的時間。

渡邊教授說：「通過著色，你可以感覺到過去的事情是彷彿自己的經歷。彷彿有『身歷其境』的感受」。他並說：「如果特展能獲得新的證詞和觀察指教，照片的『解析度』將會更高，對地震的了解也會加深」。

展覽會上，為了讓人們更真實地體驗災難的實際情況。3D地圖上將有一個大型顯示螢幕，顯示包括東京和橫濱等，災難發生後約20個地點的航拍照片，以及當下的城鎮景觀圖像。您還可以化身自己（分身），模擬走過災難照片的場景等體驗。

渡邊教授意氣風發地說：「100年前的照片可能預示著下一次地震災難的景象。希望展出的作品不僅能回顧過去，還能成為為未來做好準備的新契機」。



關東大地震後在東京淺草仲見世拍攝的照片（左）和彩色化照片（國立科學博物館提供、協助彩色化：東京大大學院教授渡邊英德）



因關東大地震（左）引發的海嘯而受損的靜岡縣伊東市拍攝的照片（左）和彩色化照片。（國立科學博物館提供、協助彩色化：東京大大學院教授渡邊英德）



東京大學大學院教授渡邊英德講解關東大地震的受災地區狀況＝11日、東京都文京區

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