日本最快於22日決定處理水排放日＝首相視察福島第一核電廠

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日本首相岸田文雄，20日視察東京電力公司福島第一核電廠。該廠向首相等人解釋了多核素去除系統（ALPS），該系統去除放射性物質，以便將核電廠的處理水釋放到海洋中。首相還計劃於22日召開相關閣僚會議，決定何時排放這些處理水，並表示打算於21日會見全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信等漁業相關人士。

政府計劃最早在八月底開始排放處理水。首相對記者團表示，「此時此刻，我不得不克制發表排放的時機」，他表示「在國際上，基於科學知識的冷靜應對正在造成效應」，並表示認識到整體環境正在變好。

對於當地漁業相關人士反對釋放。首相認為有必要直接尋求相關機構領袖的理解，因此將與相關漁業團體負責人會面，並在與坂本雅信交換意見的基礎上，進一步決定發佈時間。

對於這次會議，首相表示：「排放是一項長期工作，我們需要繼續傾聽漁民的擔憂。我本人想代表政府直接傳達我的想法」。首相還談到當聲譽受損時的賠償問題，並表示打算採取萬全的措施。

關於排放，首相多次指出，「這是一個永不能推遲的問題」。首相強調，即使在排放開始後，他仍將繼續在國內外傳播正確資訊，對象包括批評該計劃的中國。



參觀東京電力公司福島第一核電廠的多核素去除系統（ALPS）的首相岸田文雄（左前）＝20日下午、福島縣（代表攝影）



接受記者團採訪的首相岸田文雄＝20日、福島縣東京電力福島第一核電廠（代表攝影）



接受處理水海洋排放設備說明的首相岸田文雄（中央、後方為5號機）＝20日、福島縣的東京電力福島第一核電廠（代表攝影）

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