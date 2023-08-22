日本首個阿茲海默新藥「Lecanemab」獲得藥事許可

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日本厚生勞動省專門部會，21日批准大型製藥公司衛材與美國製藥巨頭百健（Biogen）聯合開發的阿茲海默症治療藥物「Lecanemab」的藥事許可。它是首款被證實可以抑制症狀進展的藥物，可能會極大地改變認知症的治療方式。厚生勞動省預計很快將正式批准，預計年底前投入實際使用。

阿茲海默症是一種名為「β澱粉樣蛋白」的蛋白質在大腦中積聚，損害神經細胞並導致認知功能下降的疾病。常規治療藥物雖然具有暫時改善症狀的作用，但無法阻止隨著時間的推移抑制腦萎縮的進展。

Lecanemab據說可以通過去除β澱粉樣蛋白，來有效延緩症狀的進展。在臨床試驗中，與安慰劑治療的患者相比，18個月的治療使早期患者的症狀進展減緩了27%。另一方面，12.6%的投藥者出現腦部腫脹，17.3%的受者出現輕微出血。

根據厚生勞動省稱，專門部會成員發表意見，呼籲利用核磁共振（MRI）進行副作用風險管理。

衛材公司於1月時，向厚生勞動省申請生產和銷售許可。醫藥品醫療器械綜合機構（PMDA）則賦予其嚴重疾病優先審查資格，將審查週期從約1年縮短至約9個月。



厚生勞動省專門部會將審議阿茲海默症藥物「lecanemab」的藥事許可＝21日下午、東京都千代田區

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