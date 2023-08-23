中國與香港將擴大禁止日本產食品進口＝批評處理水排放入海

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【北京、香港時事】日本政府決定最快將於24日把東京電力福島第一核電廠處理水排入海洋後，中國和香港政府在22日均對日本的應對措施進行嚴厲批評。香港政府計劃擴大對日本水產品的進口限制，將從24日起禁止從福島、東京等10個都縣海產品進口。

「我們強烈反對，因為它向全世界傳播污染風險」。中國外交部副發言人汪文斌22日在記者會上批評日本。他再次主張處理水為「核污染水」，並表示「我們將採取必要措施保護海洋環境及食品安全」。中國外交部並於同日召見日本駐中國大使垂秀夫，對日本政府的決定提出抗議。

日中關係方面，本月初起中國赴日團體遊解禁後，引發更多人關注兩邊互訪交流可擴大。日中首相會談也計劃於下個月在印尼舉辦，但此決定有可能會阻礙這一會談。

受到中國影響的香港行政長官李家超也在其社交網站上發文表示，「食品安全和公共衛生是政府的首要任務」。李家超並表示，已指示相關部門擴大對日本水產品的進口限制。根據中國媒體報導，澳門政府也預計將禁止該10個都縣的海鮮、蔬菜和水果進口。



在日本料理餐廳工作的師傅＝22日、北京（AFP時事）

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