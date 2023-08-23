東京電力召開記者會說明＝稱處理水排放海洋會以「最大限度的緊張感」應對

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東京電力公司於22日下午召開記者會，就日本政府決定從24日開始將東京電力福島第一核電廠的處理水排入海洋一事說明。東電稱將「帶著最大的緊張感」繼續做好準備工作。但當被問及是否得到相關人士的理解時，對方則反覆表示，「這都是為了履行廢爐作業的重大責任」。

根據東京電力公司稱，最初將在大約17天的時間內，將10輛儲水槽的約7800噸釋放到海裡。為求慎重，作為預防措施，在進入海底隧道之前將取出一部分材料，並測量氚濃度，以確認其低於標準值。

在確認測量結果，以及天氣和海洋狀況後，將於24日上午決定開始釋放。東電公司計劃在本財年結束前，總共處理3萬1000噸處理水，相當於約40個儲水槽分量，並將在本財年結束時，公佈下年度的排放量。

福島第一核電廠廢爐推進公司的ALPS處理水對策負責人松本純一，在記者會上解釋說，「將處理水排放到海洋是一個不能推遲的問題」。在釋放後，松本也強調，「我們希望計畫性建造廢爐所需的設施」。



福島第一核電站廢爐作業公司 的ALPS 處理水管理負責人松本純一（後中）在記者會上解釋東京電力福島第一核電廠處理水的排放情況＝22日下午、東京都千代田區

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