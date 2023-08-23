調查顯示60%民眾同意允許已婚夫妻別姓＝75.6%接受同性婚姻

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根據厚生勞動省於22日公布的社會保障・人口問題研究所的全國家庭趨勢調查。對於已婚夫妻的姓氏，61.0%的受訪者同意「不一定要同姓，可以不同姓」，並有75.6%的人同意同性婚姻合法化。

對夫妻別姓的支持率，來到2008年調查以來的最高水準，對同性婚姻的支持率，比2018年的上次調查上升約6%。

該調查每5年進行一次。去年7月，向1萬6470戶家庭發放調查問卷，並對5518名有配偶的女性的回答進行分析。

調查顯示，99.4%的已婚夫妻登記結婚，95.2%的妻子使用夫姓。自2008年調查以來，沒有發生太大變化。

2008年、2013年、2018年分別有42.8%、41.5%、50.5%的人支持夫妻別姓。2018年的一項調查顯示，69.5%的受訪者支持同性婚姻。

妻子平日平均花在家務上的時間為4小時7分鐘，而丈夫只花47分鐘。在節假日，妻子的家務時間為4小時36分鐘，丈夫的時間為1小時21分鐘。工作日時，妻子需要8小時44分鐘照顧孩子，而丈夫則需要1小時57分鐘。假日時，妻子的時間是12小時4分鐘，丈夫的時間是7小時3分鐘。

僅有29.5%的受訪者同意「婚後丈夫外出工作，妻子專心做家庭主婦」的說法。而有61.0%的受訪者同意「孩子3歲左右之前，媽媽最好不要工作，專心撫養孩子」，都是過去最低的紀錄。



厚生勞動省＝東京都千代田區

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