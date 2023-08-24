處理水預計24日下午排放＝廢爐作業持續前進―福島第一核電廠

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有關福島第一核電廠內積累的含有放射性「氚」的處理水排放到海洋中作業，東京電力控股公司（HD）將於24日下午1點開始進行排放作業。這是為了減少儲存處理水的儲水槽的數量，以免妨礙到廢爐作業。預計將對今後持續約30年的廢爐作業，設立一個里程碑。

處理水是通過冷卻2011年福島第一核電廠事故熔化的核燃料（燃料碎片）所產生的污染水，通過多核素去除設備（ALPS）淨化後的水。核電廠場地內存放著1000多個儲水槽，如果不釋放，預計到2024年2月就會裝滿。必須建造新的設施來清除和儲存燃料碎片，作為廢爐作業之一，有必要減少儲罐數量並確保場地安全。

為了繼續進行廢爐和重建工作，政府將處理水排入大海列為「不可避免的問題」。基於國際原子能機構（IAEA）所發布的綜合報告稱向海洋排放「符合國際安全標準」，以及國內外對其的理解正在取得進展的事實上，相關部長22日在會議決定，假若天氣和海況條件滿足，計劃從24日起啟動排海。預計24日天氣不會出現太大變化。



正在進行廢爐作業的東京電力福島第一核電廠＝2021年2月、福島縣



從請戶漁港可看見東京電力福島第一核電廠排氣筒＝23日上午、福島縣浪江町

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