北韓射「衛星」，岸田首相稱「日美韓將緊密聯繫」＝召開國家安保會議

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受到北韓發射使用彈道飛彈技術的飛彈影響，日本政府於24日上午在首相官邸召開國家安全保障會議（NSC）4大臣會議，討論今後的應對措施。日本首相岸田文雄對記者團表示，「我們必須繼續致力於情報收集和監視工作。日美韓三國將比以往任何時候都更加密切地合作。」

對於朝鮮中央通訊社就有關發射軍事偵察衛星失敗的報導一事，岸田文雄表示，「目前還沒有證實該衛星已進入繞地球軌道。如果真是這樣，我們認為這又是發射失敗」」表示對此的現狀認知。

日本內閣官房長官松野博一，在召開臨時記者會上解釋說，情報是通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）向沖繩縣提供的。他稱：「這對我們的國家安全保障構成嚴重而迫在眉睫的威脅，也是對整個國際社會的嚴峻挑戰。」

松野指出，即使目的是發射衛星，也違反了聯合國安理會的決議，並表示：「從確保飛機、船舶和居民安全的角度來看，發射飛越日本列島是極其有問題的」。松野也透露，正在協調日美韓三國外長之間的電話會談。

此外，內閣官房長官發表聲明，暗示將加強制裁，並表示「我們將立即考慮對北韓採取果斷措施，包括在安理會採取進一步應對」。

首相則指示相關部委和機構（1）重點關注經過領空區域，檢查是否有墜落物體造成的損壞（2）徹底收集和分析情報，包括北韓的動向（3）與美韓等有關國家合作，及時、妥善採取必要措施。



接受記者團採訪的首相岸田文雄＝24日上午、首相官邸



出席記者會的官房長官松野博一＝24日上午、首相官邸

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