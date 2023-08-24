韓國政府稱將與IAEA合作觀察處理水＝日本大使館遭到抗議者入侵

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【首爾時事】韓國政府稱已接受東京電力公司福島第一核電廠處理水的排放，並表示「在科學或技術問題上沒問題」。尹錫悅政府將與國際原子能機構（IAEA）和日本政府共同合作，監測排放情況並共享情報，以消除公眾的根深蒂固的擔憂。

尹總統於18日表示，他「相賴」國際原子能機構的核查結果，即釋放計劃符合國際標準。消費者的焦慮感與日俱增，迴避海鮮下的「離開魚」趨勢也越來越明顯。

「縱容將核污染水倒入海洋，從而放棄自己的職責，這威脅國民的健康和安全。」以明年春季大選為目標的最大在野黨「共同民主黨」，正利用處理水問題作為對抗尹政府的武器。反對黨議員煽動反日情緒，稱其為「放射能恐怖主義」，並計劃於22日在日本駐首爾的大使館前舉行抗議活動。

24日，也就是排放開始當天，16名反對派的大學生衝進日本大使館大樓，遭到警方拘留。根據相關人士，大多數被拘留人士關押在大樓一樓，但根據報導，一些人闖進了大使館領事部所在的八樓門口。

國務總理韓悳洙，在24日的記者會上向國民呼籲道：「專家們認為，如果按計劃釋放，韓國就無需擔心」。對於禁止從福島縣等八個縣進口水產品的決定，他表示，「我們會計劃繼續實施，直到國民感到安心為止，所以無需擔心」。



24日時企圖闖進首爾的日本大使館並遭到警察拘留的大學生們（EPA時事）

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