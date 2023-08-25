日本開始排放處理水入海洋＝東電福島第一核電廠―預計花費30年
Newsfrom Japan財經
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東京電力公司24日開始，將東電福島第一核電廠現場積存的處理水排入大海。通過減少含有放射性「氚」的處理水儲罐的數量，政府和東京電力公司將致力於在未來30年左右的時間內廢爐銷毀各反應堆，以實現福島的重建。核電事故已過去12年多，日本已了核反應堆退役的轉折點，但是安全性及當地名譽受損等仍是大課題。
東京電力公司在24日上午，確認其「氚」濃度低於標準值，下午1點03分時，工作人員啟動水泵將其排入海洋。消息發布後，東京電力控股社長小早川智明，在福島第一核電廠接受採訪時表示，「我們將在廢爐完成前，再不引起受害謠言的決心和覺悟下來進行應對」。
有關海洋釋放事件，首相岸田文雄對記者團表示，「日本政府將本著緊迫感，竭盡全力予以應對」。經濟產業大臣西村康稔則表示：「我們已經朝著廢爐邁出一大步。」
國際原子能機構（IAEA）於當天宣布，已「確認」氚濃度「明顯低於」運行上限。東電等今後將繼續對該海域和水產品進行監測，並於25日晚起公佈結果。另一方面，反對排水的中國則採取反制措施，全面禁止日本水產品進口。日本政府則呼籲立即廢除該制度。
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