日本排放處理水＝官方持續測量福島沿岸、海水未檢驗出氚

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日本環境省於27日宣布，東京電力福島第一核電廠排放處理水後，在周邊海域取樣的海水中，未檢出放射性物質「氚」。該負責人解釋說，「水質對人、對環境沒有影響，敬請放心」。未來計劃將繼續每週收集海水，並分析放射性物質的濃度。

這次的分析，日方於處理水開始排放後第二天的25日，對福島縣沿岸11個地點的海水進行分析。不論何地均低於可檢測性下限（一公升7至8貝克勒爾）。日方還將進行可檢測到每公升低至0.1貝克勒爾為止水準的精確分析，結果將在大約2個月內公佈。

日本環境大臣西村明宏27日宣布，「將以高度客觀、透明、可信賴的態度，徹底進行監測，以免各種不良謠言發生」。

同日，福島縣還公佈25日對9處海水採樣的調查結果。所有都低於可檢測氚的下限（每升3.7至4.1貝克勒爾）。

在周邊海域，東京電力公司則收集海水，水產廳則收集魚類，以分析氚的濃度。目前尚未報告異常值。



東京電力福島第一核電廠＝24日下午、福島縣［時事通信直升機包機］

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