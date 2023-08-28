日本排放處理水＝中國的「騷擾日本電話」影片引發爭議

Newsfrom Japan

【北京時事訊受到東京電力福島第一核電廠處理水排入大海影響，不少從中國人致電日本店家抗議電話，許多影片在社交媒體上流傳，引發爭議。日本駐中國大使館對此表示，日本國內店家發生的許多損失，要求中國當局採取嚴厲措施。另一方面，中國網絡上還流傳著一份日本產品的「黑名單」，似乎正醞釀一場拒買化妝品等運動。

在某段影片中，一名男子使用智慧型手機上的地圖APP，選擇一間似乎是東京的印度餐廳位置，然後撥打電話。影片中，他們用中文大喊：「你們為什麼要把核污染水排放到海裡？」影片在獲得點贊和後續評論的同時，也有網友留言稱「排放污染水是不允許的，但這樣的行為有何意義？」。

日本駐中國大使館於26日發布消息表示，「日本境內無關個人和團體，陸續接到來自中國的騷擾電話」。館方嚴厲譴責這一事件，稱其為「犯罪行為」，要求中國政府依法嚴肅處理。

福島市市長木幡浩，26日也對該市受災情況於臉書發表評論稱，「目前可確認，2天內已經有約200例受害。包括飲食店、飯店、旅館等都有案例，很多更是一間事業所就有100例以上騷擾案例。」木幡指出，「許多來電都是從+86（中國）打來的，而且都是說中文的」。

隨著處理水開始排放，中國政府開始對日本水產品全面禁運，但網絡上卻出現了抵制化妝品等產品的運動，稱「所有日本產品都可能含有放射性物質」。中國媒體則引用多家日本廠商的評論，稱「符合國家安全標準，可以放心使用」，但一方面也報導有不少中國人決定退貨。

週末的北京市內，供應生魚片的日本餐廳依然擠滿中國顧客，但也有別間餐廳變得敏感起來，廣告上寫著「本店不使用日本海鮮」。一位日本鋼琴家的音樂會，原定於26日在日本駐北京大使館舉行，但考慮到來場者的安全，最後決定延期。



批發新鮮魚貨的中國魚市場＝24日、北京（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]