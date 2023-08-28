日本排放處理水＝中國的日僑學校遭到石頭攻擊―無孩童受傷

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【北京時事報】根據相關人士於27日證實，中國山東省青島市、江蘇省蘇州市等地發生向日僑學校投擲石塊、雞蛋事件。目前尚未確認孩童或學生受傷，建築物也沒有受到損害。日方懷疑因東京電力福島第一核電廠處理水排海一事可能讓其受到騷擾，該地所屬總領館已要求中方加強安保。

根據官方稱，24日晚間，一名中國男子向青島日僑學校操場投擲石塊，被保安抓獲。有消息稱該男子在被逮補時曾提及處理水。在蘇州，25日上午，巡邏日僑學校操場的保安人員在學校操場上發現了多個雞蛋。

日本駐中國大使館在處理水開始排放後曾表示，「不能排除出現意外情況的可能性」。希望日僑在外別太大聲以日語交談，呼籲慎重行事。

2012年時，中國各地層爆發反日示威活動，抗議日本政府將尖閣諸島（釣魚台）國有化。日本駐北京大使館當時也有人投擲石塊和塑膠瓶，日僑學校一度暫時關閉。

儘管尚未確認因處理水排放而引發大規模示威活動，但目前抵制日貨的呼聲不斷出現，日僑學校也不斷出現騷擾電話。9月中國將迎來抗日戰爭勝利紀念日和引發滿洲事變的柳條湖事變紀念日等，反日情緒有可能進一步高漲。（了）



26日、在北京的日本大使館入口戒備的警官及治安人員（AFP時事）



東京電力福島第一核電廠＝24日下午、福島縣［時事通信直升機包機］

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