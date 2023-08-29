日本排放處理水＝日方抗議來自中國的騷擾電話、要求正確發布訊息

Newsfrom Japan

日本政府在28日，宣布就東京電力公司福島第一核電廠處理水排入海中，中國民眾向日本店家發出騷擾電話，以及當地日僑學校發生投擲石塊事件等一系列事件，向中國正式表達抗議。日方判斷如果行為升級，可能會發展成不可預見的情況。為了採取一切可能措施保護日本居民的政策，日方還要求中方傳播有關處理水的正確訊息。

日本首相岸田文雄28日晚間，對騷擾電話事件表示「只能說很令人遺憾」。他稱：「政府採取一切可能的措施，確保日本人民的安全」。岸田在首相官邸對記者回應上述提問。

此前，外務省事務次官岡野正敬召見中國駐日本大使吳江浩，並抗議稱「情況沒有任何改善」。強烈呼籲中國人民保持冷靜，不要傳播沒有科學依據的有關處理水的訊息，來增加不必要地焦慮，並希望大家傳播準確的訊息。

岡野還指出，中方全面禁止進口日本水產品「很難說是基於科學依據的回應」，並多次要求中方立即解除禁令。

對此，吳江浩反擊稱，處理水的排放是「引起了包括中國在內的國際社會的不滿，才造成目前的局面」，並呼籲立即停止。對於中方傳播訊息的行為，吳江浩表示，「我們基於科學和事實表達關切和反對立場，完全正當合理」。中國政府則表示「日方應該認識到，向海洋的釋放已經引起了中國公眾的極大不滿」。



接受記者團採訪的首相岸田文雄＝28日下午、首相官邸



東京電力福島第一核電廠處理水排入大海後，日本駐北京大使館加強安保＝28日

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]