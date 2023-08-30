傑尼斯前社長長期性侵事件＝特別小組公布調查結果要求現任社長辭職

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有關傑尼斯事務所前社長強尼・喜多川的性侵問題，由傑尼斯事務所委外成立的「外部專家防止再次發生特別小組」，於29日發布調查報告。經過查明後，小組認為前社長在很長的時間內犯下廣泛的性侵犯行為。調查書中並要求現任社長藤島茱莉慶子辭職負責，稱該辦公室先前怠慢，未能做出適當回應。

前檢察總長兼特別小組組長林真琴召開記者會並強調，「如果官方不道歉和給予救濟措施，事務所很難重振旗鼓」。而對於未來防止再次發生的預備措施，林真琴提議建立受害者救濟制度並製定人權政策。

該特別小組認定強尼喜多川於1970年代初起，至2010年代中期等，對於其事務所的Johnny’s Jr.等實施「廣泛且反覆的性侵犯」。聲明中報告稱：「從我們收到的證詞顯示，至少有數百名受害者」。

報告並指出，該事務所無法採取適當行動的背後是「家族管理問題」，肇因權力集中在強尼和他的姐姐、已故的瑪麗・喜多川手中。「假若茱莉女士（強尼侄女）繼續擔任管理層，這間公司很難重新開始」。林真琴表示「我希望事務所能採取一切措施，防止（該類事件）再次發生。」

針對這一提議，傑尼斯事務所發表評論稱，「我們認真對待這一提議和記者會內容」近期將召開記者會，說明事務所下一步行動。



外部專家防止再次發生特別小組組長林真琴，就前傑尼斯事務所社長性侵問題召開記者會＝29日下午、東京都中央區



針對前傑尼斯事務所社長性侵問題、召開記者會「外部專家防止再次發生特別小組」組長林真琴（後方中央）＝29日下午、東京都中央區

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