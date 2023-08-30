西武百貨池袋本店，31日全日罷工＝抗議9月1日Seven集團出售

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Seven&iHolding集團旗下所擁有的崇光百貨和西武百貨工會於30日宣布，將於31日在西武池袋總店（東京豐島區）舉行罷工。這是肇因於Seven&iHolding集團正在為9月1日出售崇光西武百貨做最後安排下的回應。整間百貨預計將全天暫時關閉。這是自1962年阪神百貨店以來，百貨行業近60年來出現首次罷工。

品牌租戶、商業夥伴和工會會員於30日接到罷工通知。預計31日池袋總店的約900名工會成員將全天拒絕上班。崇光西武百貨發表聲明表示，「為了避免因人手不足而造成任何不便，我們將全天關閉百貨店」。

Seven&iHolding集團將於31日召開臨時董事會會議，就向美國投資基金轉讓股份，做出最終決定。儘管該公司去年11月就決定出售百貨，但由於工會堅決反對要求維持全部人員就業，具體時間尚未確定。至今9個多月過去，社長井阪隆一最後仍維持轉賣決定，並稱「提前進行股票轉讓，是重建百貨店舖的捷徑」。

工會於28日，通知總公司將於31日開始罷工。工會並稱，如果Seven&iHolding集團明確表示，不會對股權轉讓做出最終決定，工會才會考慮終止罷工政策。



因應工會罷工，西武池袋百貨總店將於31日停業＝30日下午、東京都豐島區

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