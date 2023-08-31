崇光西武百貨罷工＝池袋總店31日暫時關閉

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Seven & i Holdings集團旗下百貨公司「崇光西武百貨」，其工會31日在西武池袋總店（東京都豐島區）舉行罷工，整個百貨暫時關閉。這是自1962年阪神百貨店以來，61年來再有百貨店行業罷工。Seven & i Holdings集團同日召開臨時董事會會議，決定於9月1日將把崇光西武百貨出售給美國投資基金。

池袋總店約900名工會成員，從31日午夜開始連續24小時拒絕上班。即使是上午10點，商店的正常營業時間，商店的鐵捲門仍然是關著，路人都在拍攝「全館暫時關閉」的標誌。一位70多歲的男子，稱幾十年來一直在百貨消費，他說：「我支持員工。更希望『西武』能繼續經營下去」。

由於擔心是否能繼續就業，工會曾要求Seven & i Holdings集團撤回9月1日完成出售的計劃，但在公司回應不會改變決策後，工會舉行罷工。31日，工會成員在百貨門前散發傳單，告知罷工細節。共有300多人在附近公園示威。

該店的銷售額，在日本百貨商店中排名第三，是每天光顧人數超過10萬人次的旗艦店。崇光西武百貨被迫關閉整個百貨，是避免賣場出現混亂。所有其他百貨照常營業。

針對罷工事件，Seven & i Holdings集團31日發表聲明稱，「對於造成的擔憂和不便，我們深表歉意。我們將在與工會的討論中，儘可能提供適當的支持和配合」。池袋總店預定於9月1日恢復營業。



西武池袋總店因罷工而暫時關閉＝31日上午、東京都豐島區



西武池袋總店因罷工而暫時關閉＝31日上午、東京都豐島區



由於工會罷工，西武池袋總店公告送貨車輛無法進入的標誌＝31日上午、東京都豐島區



崇光西武工會成員在西武池袋總店前分發傳單＝31日上午、東京都豐島區

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